Cesari: “Manca un rigore all’Inter! E ci sarebbe quello di Ranocchia, ma…”

Cesari – ex arbitro e oggi moviolista per “Sport Mediaset – a “Pressing Serie A” su Italia 1 analizza i tre episodi più dubbi di Inter-Fiorentina, facendo capire che la squadra nerazzurra è stata danneggiata dall’arbitraggio di Giacomelli. Manca un rigore

BARELLA ATTERRATO – Anche Graziano Cesari ha qualcosa da ridire sulla prestazione del fischietto: «Partita molto complicata per l’arbitro Piero Giacomelli. Anche perché molto nervosa. Tre episodi da segnalare in Inter-Fiorentina. Il primo è il fallo nell’area nerazzurra di Martin Caceres su Danilo D’Ambrosio. C’è, altrimenti ci sarebbe stato il rigore per il fallo di mano di Andrea Ranocchia. Giusto, ottima e difficile segnalazione. Nel secondo l’Inter reclama un calcio di rigore non assegnato, però effettivamente Gaetano Castrovilli trattiene Nicolò Barella che viene sbilanciato. Il VAR non può intervenire, ma lo sbilancia ed è rigore. Il terzo è il gomito di German Pezzella in area, ma non si può fischiare perché prima c’è il fallo di Romelu Lukaku su di lui e quello va fischiato». Per quanto riguarda l’episodio specifico Castrovilli-Barella, Cesari è addirittura più critico della nostra moviola (vedi articolo).