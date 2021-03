VIDEO – Lazio-Crotone 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Felipe Caicedo Lazio-Crotone (photo Imago-Images Emmefoto Copyright: xImago-ImagesxxEmmefotox via OneFootball)

Lazio-Crotone, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



RIMONTATI MA VINCENTI – Lazio-Crotone 3-2 nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. La Lazio si fa raggiungere due volte dal Crotone fanalino di coda ma alla fine porta a casa i tre punti. Dopo quattordici minuti cross del rientrante Stefan Radu sul secondo palo e gran piatto destro al volo di Sergej Milinkovic-Savic per l’1-0. La difesa biancoceleste però fa acqua da tutte le parti in questo periodo e al 29′ consente a Simy di pareggiare con un tiro di punta dal limite dell’area. Dieci minuti dopo nuovo vantaggio della Lazio, è Luis Alberto su sponda di Ciro Immobile a battere a rete da posizione simile alla marcatura precedente. Il Crotone, privo di Serse Cosmi in panchina perché squalificato, ha la forza per rimontare ancora: Junior Messias viene messo giù da Mohamed Fares, è rigore e Simy spiazza José Manuel Reina per la doppietta al 50′. Può succedere di tutto, col possibile 2-3 fallito da Andrea Rispoli che spara addosso a Reina. Il Crotone perdona, la Lazio no: dopo un gol mancato di testa da Milinkovic-Savic trova il 3-2. È il solito Felipe Caicedo a farlo, raccogliendo un tiro di Gonzalo Escalante per il destro vincente all’84’. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Crotone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.