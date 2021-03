Moratti amaro: Â«Coppa UEFA Inter soddisfazione mancata per lo scudettoÂ»

Moratti amaro: «Coppa UEFA Inter soddisfazione mancata per lo scudetto»

Moratti – ex Presidente dell’Inter – è uno dei protagonisti della puntata “Fenomeno Ronaldo” della rubrica “Storie di Matteo Marani”, che andrà in onda sui canali Sky Sport a partire dal 16 marzo. Di seguito un brevissimo estratto del suo racconto

FENOMENO RONALDO – La vita di Massimo Moratti nel mondo del calcio è cambiata del tutto nell’estate ’97, quando decise di acquistare il “Fenomeno” Ronaldo dal Barcellona. E l’ex Presidente dell’Inter non dimentica il suo primo giorno a Milano: «I primi momenti a tavola era intimidito. Aveva quel modo che sembrava fosse un ragazzo serio. Molto, molto attento. Dopo dieci minuti sapeva già i nomi di tutti! E scherzava con loro. Era di uno sveglio incredibile, fu un’impressione molto buona. La serata di Parigi, quella della Coppa UEFA, è stata la soddisfazione che ci era mancata per il campionato (ride amaramente, ndr). Una festa, è stata una festa, in una città bellissima. Lì c’era la speranza per il futuro…». Questo il breve estratto del racconto di Moratti del “suo” Ronaldo, quello vero.