VIDEO – Lazio-Bologna 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Bologna, anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



NUOVA CAPOLISTA – Lazio-Bologna 2-0 nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. La Lazio sfrutta al meglio il rinvio di Juventus-Inter, batte il Bologna e passerà come minimo una settimana in testa alla classifica. Conoscendo già del posticipo del derby d’Italia al 13 maggio i biancocelesti partono fortissimo: centodieci secondi e il rientrante Joaquin Correa si libera solo davanti al portiere, ma manda incredibilmente a lato. Vantaggio Lazio rinviato soltanto al 18’, quando Luis Alberto riceve al limite e piazza sul primo palo l’1-0. Lo spagnolo va in gol quando sembrava pronto al cambio, per un problema fisico poi superato. Che l’infortunio sia alle spalle lo dimostra tre minuti dopo, quando manda in porta Correa il cui tiro deviato da Danilo Larangeira finisce in rete. Uno-due e Bologna al tappeto in tre minuti, con Roberto Soriano che in mezzo aveva buttato via il pari calciando addosso a Thomas Strakosha. I rossoblù più volte vanno vicini ad accorciare il risultato, ma una volta in area di rigore commettono errori evidenti. Due gol li segnerebbero pure nella ripresa, ma Stefano Denswil tocca di mano sul rimpallo e Takehiro Tomiyasu trova la battuta giusta su azione viziata da un fuorigioco millimetrico di Rodrigo Palacio. In entrambi i casi il VAR interviene e, giustamente, porta ad annullare la marcatura. La Lazio “ringrazia”, non paga la giornata negativa di Ciro Immobile (due gol sbagliati) e ora guarda tutti dall’alto. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.