Serie A, rinvio Juventus-Inter scelta presa negli Stati Uniti! Ha vinto Agnelli

La Serie A ha appena chiuso un sabato allucinante, col rinvio di mezza ventiseiesima giornata fra cui Juventus-Inter. Il sito del “Corriere della Sera”, oltre a dare Agnelli come vero vincitore, riporta le parole del presidente di Lega, Dal Pino.

DECISIONE CRITICA – Il rinvio di Juventus-Inter e altre quattro partite della ventiseiesima giornata di Serie A è arrivato dagli Stati Uniti. Questo perché, come riporta il “Corriere della Sera”, era lì che si trovava Paolo Dal Pino, da neanche due mesi presidente della Lega Serie A, alla ricerca di contatti per vendere i diritti TV del campionato all’estero. A vincere è Andrea Agnelli, presidente della Juventus, che avrebbe perso cinque milioni di euro di incasso e avrebbe avuto lo scontro diretto senza tifosi. Non solo: ora i bianconeri probabilmente avranno la semifinale di Coppa Italia col Milan di mercoledì a porte aperte, ma senza tifosi ospiti…

LA MOTIVAZIONE – Dal Pino ha dato retta agli oppositori della scelta di giocare a porte chiuse, che la stessa Serie A aveva annunciato giovedì sera. Il “Corriere della Sera” riporta le sue parole sul derby d’Italia: «Nessuno mi convincerà a pensare che è meglio giocare a porte chiuse una partita, Juventus-Inter, con una audience potenziale di due miliardi di telespettatori trasmessa in duecentodue paesi che rinviare questa e altri incontri, soprattutto se c’è chi ipotizza un miglioramento nelle prossime ore delle condizioni di vita rispetto alla minaccia del Coronavirus». Ma intanto questo rinvio ha messo la Serie A nel caos, senza date per recuperare le partite.

Fonte: Corriere.it – Daniele Dallera