VIDEO – La colonna sonora di Inter-Milan, Derby di Milano more than ever

Condividi questo articolo

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Aumenta l’attesa per Inter-Milan e sale la tensione. Il fatto che sia “solo” Coppa Italia è un dettaglio che aggiunge anziché togliere. Ecco la colonna sonora scelta nel video di prestazione del Derby di Milano in programma domani sera a San Siro

SPACE MELODY – Un Derby di Milano senza possibilità di sbagliare. Inter-Milan più che mai. Questa è la presentazione dei quarti di finale di Coppa Italia, in programma domani sera a San Siro, pensata da “Inter Media House“. Con la collaborazione di VIZE e Alan Walker, ecco la “Space Melody” versione nerazzurra, griffata Sony Music. Di seguito il video pubblicato attraverso i canali social della società interista.