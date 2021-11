VIDEO – Juventus-Fiorentina 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Fiorentina, anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



SEMPRE ALL’ULTIMO – Juventus-Fiorentina 1-0 nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A. Ancora una volta è Juan Guillermo Cuadrado a togliere la Juventus dai guai allo scadere. Subito rischio per Pietro Terracciano, che rinvia addosso ad Alvaro Morata ed è fortunato nel rimpallo. La migliore chance della Fiorentina arriva al 33′, con Alvaro Odriozola bravo ad andare via sulla destra e crossare per la girata alta di Riccardo Saponara. Sull’ultimo pallone del primo tempo Danilo da Silva tocca di mano, ma dopo un lungo check l’arbitro non viene richiamato dal VAR. Molto ingenuo Nikola Milenkovic, quando al 73′ da già ammonito fa fallo su Federico Chiesa nella metà campo avversaria: secondo giallo, rosso inevitabile. Da lì c’è solo Juventus, proprio Chiesa colpisce la traversa e poco dopo impegna Terracciano. Massimiliano Allegri ha però mandato in campo a dodici minuti dalla fine Cuadrado, che al 91′ supera Cristiano Biraghi e quasi dalla linea di fondo fa 1-0. Pesante errore di Terracciano nella circostanza, che prende gol sul suo palo senza coprirlo. Al 95′ ancora chance per Chiesa, manca il raddoppio ma la Juventus aggancia lo stesso la Fiorentina in classifica.

Video con gli highlights di Juventus-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.