Milan-Inter, Inzaghi ha sciolto i due dubbi! Pioli ha provato alternativa – Sky

Continua l’avvicinamento a Milan-Inter con notizie sulle probabili formazioni. Rispetto a quella di Pioli Di Marzio annuncia come il tecnico abbia provato un’alternativa. Per Inzaghi invece sciolti i dubbi: queste le parole del giornalista da Sky Calcio Show – L’Originale.

POSSIBILE SORPRESA? – Per Milan-Inter la formazione dei rossoneri appare delineata. Eppure Gianluca Di Marzio annuncia una novità possibile per Stefano Pioli: «Provato anche Brahim Diaz a destra, al posto di Alexis Saelemaekers. Il tridente dietro a Zlatan Ibrahimovic che è stato provato è Brahim Diaz, Rade Krunic e Rafael Leao. È un’alternativa rispetto alla formazione classica, poi vediamo come sarà. Chi gioca nell’Inter? Matteo Darmian e Hakan Calhanoglu». Per il Milan, comunque, resta probabile la formazione segnalata in serata (vedi articolo).