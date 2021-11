Prima Pagina IN Edicola: Milan-Inter decide chi corre! Sfida Ibrahimovic-Dzeko

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Via al derby che decide chi corre per lo scudetto. Milan a +7 sull’Inter: stasera può tagliarla fuori (20.45). Pioli punta su Ibrahimovic: «Stiamo bene, ma i favoriti sono loro». Inzaghi rilancia Calhanoglu: «Fondamentale non perdere».

TUTTOSPORT

Il derby dei giganti. Milan-Inter è anche la sfida a distanza fra Ibrahimovic e Dzeko, i due corazzieri del gol che possono risultare decisivi in un match cruciale anche per la lotta al vertice.