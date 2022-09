VIDEO – Inzaghi: «Abbiamo bisogno di tutti! Ora l’ultimo sforzo per l’Inter»

Simone Inzaghi commenta la prima vittoria stagionale della sua squadra nel Gruppo C di UEFA Champions League (vedi analisi tattica). L’allenatore nerazzurro è soddisfatto della prova nello 0-2 di Plzen e pensa già alla trasferta di Udine in Serie A. Di seguito il video con tutte le dichiarazioni di Inzaghi ai microfoni di Inter TV dopo Viktoria Plzen-Inter in Champions League

Fonte: Canale YouTube del Club [Inter]