Barella, niente paura dopo il fallaccio di ieri: presente in gruppo

Dopo il grande spavento di ieri in seguito al brutto fallo di Bucha, non sembrano esserci problemi per le condizioni di Nicolò Barella. Oggi regolarmente sul campo di allenamento in vista della trasferta contro l’Udinese, domenica alle 12.30.

IN GRUPPO – Rimasto a terra in seguito al brutto intervento di Bucha – che ha portato all’espulsione del giocatore del Viktoria Plzen per il duro intervento – non sembrano esserci problemi per Nicolò Barella. Soltanto una botta per lui, che dopo aver ripreso a giocare dopo il fallo subito, ha lasciato spazio a Roberto Gagliardini. Il centrocampista numero 23 è sceso oggi regolarmente sul campo da allenamento in vista della trasferta di domenica contro l’Udinese, confermando come la botta alla gamba non abbia lasciato conseguenze.