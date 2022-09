Dzeko e Dumfries, la legge della ‘D’: primi a registrare un dato stagionale

Edin Dzeko e Denzel Dumfries hanno deciso la gara di ieri in trasferta, vinta per 0-2 dall’Inter contro il Viktoria Plzen. I due hanno anche fatto registrare per primi un particolare dato in questa stagione.

LA LEGGE DELLA ‘D’ – Con i due gol segnati ieri nella trasferta a Plzen, Edin Dzeko e Denzel Dumfries hanno consegnato all’Inter di Simone Inzaghi la prima vittoria in Champions League della stagione. Con tanto di assist del bosniaco per la rete dell’esterno destro olandese. Facendo anche registrare un primo dato personale in stagione. Si tratta infatti dei primi due nerazzurri a segnare in entrambe le competizioni a cui la squadra, fin qui, ha preso parte. Nel dettaglio Edin Dzeko ha segnato contro il Milan in campionato (e ieri contro il Viktoria Plzen), mentre Dumfries è stato il match-winner della prima giornata della Serie A 2022-2023 a Lecce, oltre al sigillo di ieri che ha di fatto chiuso i giochi. In attesa di capire chi sarà il prossimo a sbloccarsi anche in Europa, nel difficile doppio confronto che vedrà l’Inter opposta al Barcellona.