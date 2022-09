Asllani, arriva il debutto in Champions League. Ma per ora contagocce

Con l’ingresso in campo di ieri al posto di Marcelo Brozovic, per Kristjan Asllani è arrivato anche il debutto ufficiale in Champions League. Anche se, fin qui, il centrocampista prelevato dall’Empoli è stato decisamente usato con il contagocce.

DEBUTTO – Un momento da ricordare quello di ieri per Kristjan Asllani, che a 20 anni ha esordito ufficialmente in Champions League. Sei minuti in campo per lui, entrato al posto di Marcelo Brozovic nel finale della gara vinta 0-2 dall’Inter contro il Viktoria Plzen. Nonostante ciò, però, il giocatore è stato utilizzato fin qui con il contagocce da Simone Inzaghi. Il che sembra anche suonare strano, dal momento che Asllani sembrava avesse già scalato le gerarchie del centrocampo nerazzurro, con anche un intenso utilizzo nel precampionato.

MINUTAGGIO – Al momento Kristjan Asllani è di fatto il sesto centrocampista dell’Inter. A parlare è il minutaggio, che vede l’albanese collezionare tre presenze per un totale soltanto di 30 minuti in campo. 6 ieri in Champions League, 6 contro lo Spezia nel debutto in Serie A con la maglia dell’Inter e 18 contro la Cremonese. Per un confronto, Roberto Gagliardini – che a inizio stagione sembrava essere l’ultimo delle gerarchie a centrocampo – ha già collezionato 119 minuti e ieri è entrato in campo ben prima di Asllani. Ma con il massiccio turnover necessario in questa stagione a causa dei fitti impegni di calendario, la sua occasione arriverà sicuramente.