VIDEO – L’Inter omaggia Ronaldo: dolce ricordo per i tifosi nerazzurri

Dolce ricordo per i tifosi nerazzurri, gentile omaggio dell’Inter con la speciale partecipazione di Ronaldo. Il club nerazzurro ha omaggiato il Fenomeno con il video di un’occasione importante.

DOLCE RICORDO – 31 agosto 1997. Un anniversario speciale sia per i tifosi dell’Inter, sia per Ronaldo. La data, infatti, coincide con il suo debutto in maglia nerazzurra, di fronte agli estasiati tifosi presenti a San Siro. Un’occasione che la società ha voluto ricordare attraverso un canale pubblicato sui canali social ufficiali.

https://twitter.com/Inter/status/1572986582386163712

Questo il video del debutto del Fenomeno in maglia nerazzurra.