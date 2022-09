FOTO – Gosens carico per la Germania, in attesa di un posto all’Inter

Tempo di nazionale per Robin Gosens, chiamato da Hans-Dieter Flick nella Germania. L’esterno nerazzurro è stato tra i protagonisti per il lancio della nuova maglia, come mostrato. In attesa di diventare anche il protagonista della fascia sinistra dell’Inter.

CARICO – “Sorrisone e nuova maglia. Pronto per domani!“. Robin Gosens, nonostante i dubbi sulla sua condizione fisica, è carichissimo per la sfida tra Germania e Ungheria valevole per la Nations League. Un’occasione di mettersi in mostra sia per guadagnarsi una chance di andare al Mondiale in Qatar, sia per convincere ulteriormente Simone Inzaghi a farlo diventare ufficialmente il padrone della fascia sinistra dell’Inter.

Qui sopra la foto pubblicata dal giocatore sul suo profilo Instagram ufficiale.