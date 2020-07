VIDEO – Genoa-Inter 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Genoa-Inter, anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-3. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris.



DI NUOVO SECONDI – Genoa-Inter 0-3 nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. L’Inter, finalmente, capisce di dover chiudere le partite in anticipo e si evita il finale di sofferenza contro il Genoa. Al 34′ cross dalla sinistra, Romelu Lukaku prende il tempo a Cristian Zapata che crolla a terra come se qualcuno gli avesse sparato dagli spalti: per il belga è facile colpire di testa e sbloccare il match. I nerazzurri, come spesso succede, non la chiudono e a una ventina di minuti dal termine iniziano ad andare in difficoltà. Il Genoa, però, a parte qualche mischia in area non combina nulla. Così, a otto minuti dal termine, il subentrato Alexis Sanchez da due passi su cross di Victor Moses fa sponda con la traversa e firma il raddoppio. Tutto in discesa per l’Inter, che al 93′ trova anche il tris con una splendida azione personale di Lukaku, che salta due avversari e col sinistro piazza sul palo lontano. Atalanta di nuovo superata e secondo posto in classifica, mentre i padroni di casa tremano di nuovo. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.