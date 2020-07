Volpi: “Conte pieno di rimpianti per l’Inter. Stavolta ha detto la verità”

Condividi questo articolo

Volpi ha analizzato le parole di Conte in conferenza stampa dopo Genoa-Inter (vedi articolo). Il giornalista di Rai Sport, nel corso di “90° Notte Gol”, ha fatto notare come per il tecnico ci siano grossi rimpianti per non aver fatto quei punti che sarebbero serviti ad avvicinare la Juventus.

IL RAMMARICO – Jacopo Volpi vede Antonio Conte chiaro dopo Genoa-Inter: «È una delle poche conferenze stampa dove ha detto la verità. Non ha spostato il problema, ha detto che potevano vincere il campionato anche se con altre parole. Se avessero vinto contro Sassuolo e Bologna… Sicuramente l’uomo Conte è pieno di rimpianti: vedendo la Juventus che vince ma non convince sa che le due squadre sarebbero state incollate fino all’ultima giornata. Lui in genere al primo anno vince sempre».