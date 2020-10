VIDEO – Genoa-Inter 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Genoa-Inter

Genoa-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



UN ALTRO KO – Genoa-Inter 0-2 nell’anticipo della quinta giornata di Serie A. L’Inter trova la prima vittoria nel mese di ottobre e allontana un po’ le discussioni dopo i recenti passi falsi. Primo tempo scialbo in generale, col Genoa che raramente supera la metà campo. Al 58′ Antonio Conte richiama in panchina Christian Eriksen, comunque autore di una prova sufficiente, per mettere Nicolò Barella. Proprio il centrocampista cagliaritano, sei minuti dopo, serve a Romelu Lukaku una gran palla che il belga trasforma nello 0-1 con una giocata di forza. Nessuna reazione del Genoa, che chiude la partita con zero tiri in porta. Al 79′ angolo di Marcelo Brozovic, sponda di Andrea Ranocchia e colpo di testa di Danilo D’Ambrosio da due passi. È il gol del raddoppio, e il risultato non è più in discussione con i nerazzurri che tornano da Genova col bottino pieno. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.