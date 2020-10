VIDEO – Atalanta-Sampdoria 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Fabio Quagliarella Atalanta-Sampdoria

Atalanta-Sampdoria, anticipo della quinta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



UN ALTRO KO – Atalanta-Sampdoria 1-3 nell’anticipo della quinta giornata di Serie A. L’Atalanta stecca di nuovo, e stavolta lo fa in casa. I bergamaschi cominciano bene, con diverse occasioni, ma la Sampdoria segna al primo affondo: al 13′ discesa di Mikkel Damsgaard che va sulla sinistra da Fabio Quagliarella, dribbling su José Luis Palomino e gran botta sul primo palo. In chiusura di primo tempo, su tiro di Jakub Jankto, respinge col braccio Johan Mojica: per l’arbitro, dopo lungo consulto al VAR, è rigore. Di nuovo Quagliarella contro Marco Sportiello, ma il portiere si riscatta e para con un grande intervento. Nella ripresa l’Atalanta torna in campo con Robin Gosens, Rafael Toloi e Duvan Zapata tutti assieme, ma non cambia. Anzi: la Sampdoria raddoppia al 59′ con un colpo di testa di Morten Thorsby, imbeccato da Jankto. A dieci minuti dalla fine Zapata si procura un rigore dubbio, per intervento a vuoto di Keita Baldé Diao che l’arbitro conferma al VAR. Il colombiano trasforma, provando a tenere vivo il finale. Keita però riesce a riscattarsi al 92′, con l’assist per Jankto che col mancino fa 1-3. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.