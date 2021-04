VIDEO – Genoa-Fiorentina 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Fiorentina, match della ventinovesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



VERSO LA SALVEZZA – Genoa-Fiorentina 1-1 nella ventinovesima giornata di Serie A. Un punto a testa che avvicina sia il Genoa sia la Fiorentina all’obiettivo permanenza nella massima serie. Succede tutto nel primo quarto di gara, nel ritorno di Giuseppe Iachini sulla panchina viola. Al 13′ Davide Zappacosta pesca sul secondo palo Gianluca Scamacca, che in scivolata tiene in campo il pallone e lo indirizza in mezzo per Mattia Destro che corregge in rete. Dieci minuti dopo splendido il pareggio di Dusan Vlahovic, che di prima col sinistro incrocia su sponda di Gaetano Castrovilli. Lo stesso Castrovilli, sempre nel primo tempo, ci prova in rovesciata nell’area piccola ma non trova la porta. Fiorentina che resta in dieci al 52′, per un duro intervento col piede a martello di Franck Ribéry su Zappacosta. Nonostante quaranta minuti in superiorità numerica, però, il Genoa non riesce a sfondare e si accontenta. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.