Conte non ha tempo per festeggiare: «Ora testa alla prossima!»

Antonio Conte si gode la vittoria dell’Inter a Bologna, ma richiama subito tutti alla causa. È necessario concentrarsi subito sul recupero col Sassuolo (mercoledì alle 18.45).

CONCENTRAZIONE AL MASSIMO – Antonio Conte continua a martellare testa, cuore e gambe dei giocatori dell’Inter. E dopo la vittoria contro il Bologna non si dilunga troppo in festeggiamenti. Il prossimo ostacolo lungo il percorso si chiama il Sassuolo, e ora nella testa del tecnico c’è solo questo. Come ricorda a tutti dopo la vittoria in casa del Bologna. Ecco il suo messaggio: “Ora testa alla prossima!”.

