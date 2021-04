VIDEO – Benevento-Parma 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Benevento-Parma, match della ventinovesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ciro Vigorito.



UN PUNTO – Benevento-Parma 2-2 nella ventinovesima giornata di Serie A. Pareggio che sta meglio al Benevento, nonostante si faccia raggiungere alla fine, perché avvicina la salvezza. Al 23′ punizione battuta sulla destra, sponda di Federico Barba e col ginocchio l’altro difensore Kamil Glik segna nell’area piccola. Il Parma, costretto a vincere, pareggia al 55′: Lorenzo Montipò si oppone su colpo di testa di Mattia Bani, ma non può far nulla su quello seguente del subentrato Jasmin Kurtic. Andrebbero pure avanti i ducali, con Riccardo Gagliolo sempre su corner, ma Gervinho in fuorigioco ostacola Montipò e il VAR porta all’annullamento. Di testa, di nuovo su battuta dalla bandierina, colpisce Artur Ionita con uno stacco imperioso al 67′ e qui è tutto buono. Ma all’88’ il Parma trova la giocata del pareggio, con sponda di Andreas Cornelius per il sinistro di Dennis Man. Gli ospiti potrebbero pure vincerla, con una folle mischia in area nel recupero dove nessuno riesce a metterla dentro. Di seguito il video con la sintesi di Benevento-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.