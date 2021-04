VIDEO – Torino-Juventus 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Juventus, posticipo pomeridiano della ventinovesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



SI ALLONTANANO ANCORA – Torino-Juventus 2-2 nel posticipo pomeridiano della ventinovesima giornata di Serie A. Continua a non vincere la Juventus, ora a -12 dall’Inter con lo stesso numero di partite. L’inizio dei bianconeri è buono, e al 13′ su tocco di Alvaro Morata si inserisce sul centro-sinistra Federico Chiesa che batte Salvatore Sirigu di certo non esente da colpe. Per i bianconeri, però, è ancora una prova da incubo in difesa, stavolta con Wojciech Szczesny protagonista in negativo. Il portiere polacco al 27′ respinge male un tiro da fuori di Rolando Mandragora, e Antonio Sanabria segna sulla ribattuta. Fa molto peggio Dejan Kulusevski pochi secondi dopo il calcio d’inizio del secondo tempo, con un folle retropassaggio sul quale si avventa Sanabria che entra in area e batte Szczesny sul suo palo, ancora colpevole. L’attaccante, preso a fine mercato invernale e frenato per quasi un mese dalla positività, è il quarto gol in cinque presenze. A salvare Andrea Pirlo è Cristiano Ronaldo, con una deviazione sottomisura al 79′. L’assistente segnala fuorigioco, il VAR invece cambia la decisione perché il gol è buono. È Rodrigo Bentancur ad avere la palla della vittoria, e dell’ennesima rimonta nei derby, ma il suo tiro sbatte sul palo. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.