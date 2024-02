VIDEO – Frattesi, premio per il gol del mese. San Siro in estasi!

Il premio Goal of the Month di gennaio è stato quest’oggi a Davide Frattesi. La sua rete non è stata bella, ma decisiva per una vittoria in campionato.

PREMIO – Davide Frattesi ha segnato il ‘Goal of the Month′ dell’Inter per gennaio. Sì, proprio quella rete che ha creato polemiche e che ha fatto impazzire San Siro per la vittoria conseguita nei minuti finali contro il Verona. Sul risultato di 1-1 il centrocampista appena entrato si è lanciato verso il pallone respinto male da Lorenzo Montipò e ha concluso con il tap-in per il 2-1 decisivo per il successo nerazzurro. Il video pubblicato dall’Inter su Twitter.

Con questo gol Frattesi ha fatto tremare San Siro nella prima partita del 2024 e si è guadagnato il premio come “Goal of the Month” Sponsored by @Pirelli 🚜#ForzaInter #GOTM — Inter (@Inter) February 2, 2024

La storia di Frattesi in nerazzurro ha trovato la svolta proprio con questo gol.