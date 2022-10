VIDEO – Fiorentina-Inter 3-4, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Inter, anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



LA RIVINCITA MEMORABILE – Fiorentina-Inter 3-4 nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Dopo aver subito un’infinità di rimonte allo scadere al Franchi stavolta l’Inter la rende. Lo fa al 95′ di una partita folle, dove succede qualsiasi cosa. Un minuto e mezzo per il primo gol, con assist di Lautaro Martinez per il tiro di collo di Nicolò Barella, a segno per la terza gara di fila. Al quarto d’ora Lautaro Martinez fa invece tutto da solo, supera Lucas Martinez Quarta e col sinistro raddoppia. Per la Fiorentina mezz’ora di nulla, con tanto di infortunio di Nico Gonzalez uscito al 9′. La riporta in partita Federico Dimarco, con un assurdo intervento su Giacomo Bonaventura a pallone destinato sul fondo che porta il VAR a dare rigore, trasformato al 33′ da Arthur Cabral. All’ora di gioco lancio di Christian Kouamé per Jonathan Ikoné, corsa e dribbling su Francesco Acerbi prima di piazzare sotto la traversa il 2-2. Entra subito dopo Edin Dzeko, che serve a Lautaro Martinez la palla del rigore (fallo di Pietro Terracciano). L’assistente dà fuorigioco, il VAR sentenzia che non c’è e al 73′ il Toro fa doppietta. Come quasi sempre accade nei Fiorentina-Inter al Franchi però i viola pareggiano al 90′, con sponda di Nikola Milenkovic per la girata di Luka Jovic. Sembra finita, ma al 95′ Barella si invola sulla destra, crossa per Henrikh Mkhitaryan con Lorenzo Venuti che rinvia addosso all’armeno e la palla che entra. Un gol casuale, ma che vale tre punti pesantissimi.

Video con gli highlights di Fiorentina-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.