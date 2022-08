VIDEO – Fiorentina-Cremonese 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Cremonese, anticipo pomeridiano della prima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



IL REPLAY – Fiorentina-Cremonese 3-2 nell’anticipo pomeridiano della prima giornata di Serie A. Ancora un incubo per Ionut Andrei Radu. Dopo la papera costata la sconfitta (e il titolo…) dell’Inter a Bologna lo scorso 27 aprile il portiere rumeno, ora passato alla Cremonese, rovina il ritorno dei grigiorossi in Serie A dopo ventisei anni. Una bella giocata di Christian Kouamé al 16′ apre il conto per la Fiorentina, con l’assist per Giacomo Bonaventura al quale serve solo piazzare il tiro. I grigiorossi però rispondono subito, dopo tre minuti cross da destra e David Okereke con un gran colpo di testa pareggia. Esordio in Italia per Luka Jovic e gol, con il serbo che si gira a centro area e trova il destro vincente per il 2-1 al 34′. Poco dopo intervento duro di Gonzalo Escalante su Kouamé e rosso diretto, Cremonese in dieci per oltre un tempo. Nonostante ciò i grigiorossi reggono, pur con una doppia occasione per Jovic e Bonaventura, restando in partita. Al 68′ Cristian Buonaiuto, pure lui all’esordio in Serie A, prova a sorprendere Pierluigi Gollini direttamente da corner. Il portiere respinge sulla linea, tocca però Matteo Bianchetti e la palla entra. Radu inizialmente è protagonista, con un grande intervento su punizione di Cristiano Biraghi. Dall’altra parte invece, spreca Cyriel Dessers, pallonetto alto all’85’ su rilancio proprio del portiere prestato dall’Inter. Ma al 95′, su cross di Rolando Mandragora, Radu va in presa e incespica portandosi dentro il pallone. Un orrore tecnico che regala la vittoria alla Fiorentina.

Video con gli highlights di Fiorentina-Cremonese dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.