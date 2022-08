VIDEO – Lazio-Bologna 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Bologna, anticipo pomeridiano della prima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



GOL E ROSSI – Lazio-Bologna 2-1 nell’anticipo pomeridiano della prima giornata di Serie A. La Lazio soffre oltre un’ora, poi ribalta il risultato. Per i biancocelesti la partita inizia malissimo: il debuttante Luis Maximiano dopo quattro minuti prende il pallone fuori dall’area con le mani, anticipando Marko Arnautovic. L’arbitro non se ne accorge, il VAR non può far altro che richiamarlo e portare all’espulsione. Entra Ivan Provedel, decisivo sull’ex Lorenzo De Silvestri. Un rigore per fallo di Mattia Zaccagni (molto ingenuo) su Nicola Sansone porta dal dischetto Arnautovic, che al 38′ spiazza il subentrato portiere della Lazio e porta avanti il Bologna. Rovina però tutto nel recupero del primo tempo Adama Soumaoro, con l’ennesimo fallo della sua inguardabile partita e un obbligatorio secondo giallo. Dopo un tiro a lato di un soffio di Zaccagni la Lazio pareggia: Manuel Lazzari va via da destra, Lukasz Skorupski respinge e il rimpallo su De Silvestri vale l’autogol dell’ex. Passano undici minuti e partita ribaltata: al 79′ giocata caparbia del subentrato Luis Alberto, assist di Sergej Milinkovic-Savic per Ciro Immobile e sinistro vincente. È ancora il centravanti a dare i tre punti ai biancocelesti.

Video con gli highlights di Lazio-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.