VIDEO – Eriksen olimpico non basta all’Inter: il suo primo sigillo “italiano”

Condividi questo articolo

L’Inter di Antonio Conte ieri è stata eliminata dalla Coppa Italia. I nerazzurri hanno infatti rimediato solo un pareggio contro il Napoli. Tra i protagonisti del match Eriksen, al suo secondo gol nerazzurro

RETE – All’Inter non è bastato il gol “olimpico” di Christian Eriksen. Il danese – autore di una buona prestazione – ha infatti portato momentaneamente i nerazzurri in vantaggio a Napoli. Il gol sul finire di primo tempo realizzato da Dries Mertens ha però pareggiato i conti senza che nella ripresa sia arrivato il secondo squillo dell’Inter. Nel video che segue possiamo però rivedere il primo gol “italiano” di Eriksen (il primo in nerazzurro è arrivato in Europa League contro il Ludogorets in Bulgaria) nella speranza che questo sigillo possa dargli maggiore sicurezza e rappresenti una svolta nella sua avventura in nerazzurro.