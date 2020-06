Lautaro Martinez in versione pre-lockdown: doppia chance per Sanchez?

Lautaro Martinez è stato certamente tra i più deludenti di Napoli-Inter (vedi Top e Flop). L’argentino, al centro dei rumors che lo vogliono vicino al Barcellona (vedi articolo), è apparso opaco e assente. L’ingresso pimpante di Sanchez potrebbe cambiare il presente e il futuro

DISTRATTO – Il Lautaro Martinez post lockdown non è cambiato di molto rispetto a quello pre lockdown. L’argentino, che già prima del blocco forzato causa Coronavirus era apparso in calo, ha deluso anche ieri contro il Napoli. Opaco, assente, quasi un fantasma in mezzo al campo. Il dialogo con il compagno di reparto Romelu Lukaku non è quello di inizio stagione, un fattore che potrebbe pesare in Serie A ed Europa League. I più maliziosi potrebbero pensare che Lautaro sia già con la testa a Barcellona. Ecco, magari non è proprio così, ma di certo i tanti rumors, le prima pagine dei giornali spagnoli, i richiami di Lionel Messi potrebbero giocare un ruolo non indifferente. Sappiamo anche, però, che l’ex Racing è un professionista e in quanto tale ha il dovere di trovare le giuste motivazioni.

DOPPIA CHANCE – Motivazioni che potrebbero arrivare anche dalla concorrenza di Alexis Sanchez. Il cileno, subentrato al 72′ nella partita del San Paolo, ha dato brio alla manovra dell’Inter. È apparso in forma, lucido, atleticamente pronto e propositivo. La differenza in campo si è vista e chissà che Antonio Conte non stia pensando di puntare su Sanchez in vista del recupero in campionato contro la Sampdoria. Una chance anche in ottica mercato? Non è da escludere. Sappiamo che attualmente Sanchez viaggia verso il ritorno al Manchester United (vedi articolo), ma se c’è qualche possibilità che l’Inter cambi idea è questo il momento di sfruttarla. Una doppia occasione per lui: sfilare la maglia da titolare a Lautaro e guadagnarsi una conferma.