VIDEO – Eriksen-Inter, visite mediche finite: il saluto ai tifosi

Condividi questo articolo

Eriksen da poche ore ha iniziato la sua esperienza all’Inter (vedi articolo). Il giocatore danese, preso dal Tottenham, ha concluso poco fa le visite mediche con l’idoneità sportiva al CONI. Ecco il video fatto dall’inviato di Inter-News.it.

SECONDO PASSO – Christian Eriksen ha appena concluso le visite mediche. Il danese, atterrato a Linate alle 10, le ha iniziate all’Humanitas di Rozzano (vedi articolo) e poi si è spostato al CONI, dove ha ricevuto l’idoneità sportiva. È l’ultimo passaggio prima dell’ufficialità dell’acquisto dal Tottenham, per venti milioni di euro che (nonostante gli Spurs non abbiano voluto fare sconti pur essendo in scadenza al 30 giugno) rappresentano un affare da qualsiasi punto di vista. Eriksen, entrato da un ingresso secondario un’ora fa, si è appena affacciato da una finestra per salutare i tanti tifosi presenti, senza rilasciare dichiarazioni. Tanto entusiasmo del pubblico, con cori nei suoi confronti e… contro il Milan a breve avversario nel derby. Nel pomeriggio prevista la firma sul contratto, con l’annuncio ufficiale da parte della società. Domani primo allenamento con Antonio Conte, la rifinitura alla vigilia della Coppa Italia contro la Fiorentina (oggi la squadra si è già allenata). Di seguito il video del saluto di Eriksen ai suoi nuovi tifosi.