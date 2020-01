Eriksen a Milano! Pronto per le visite mediche e poi la firma con l’Inter – SM

Christian Eriksen inizia oggi la sua avventura all’Inter, atterrato da poco a Milano secondo quanto riportato dal giornalista Marco Barzaghi di “Sportmediaset”.

ECCO ERIKSEN – Christian Eriksen secondo quanto riportato da Marco Barzaghi di Sportmediaset è atterrato in questi minuti a Milano, pronto per sostenere subito le visite mediche all’Humanitas di Rozzano e al CONI per l’idoneità sportiva. Il calciatore poi sarà atteso in sede di Viale della Liberazione per la firma sul contratto che lo legherà all’Inter fino al 2024 con un contratto di 7,5 milioni a stagione (+bonus).

Fonte: Marco Barzaghi