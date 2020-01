Marani: “Inter stanca, con Eriksen alternative. Conte cambierÃ  gioco?”

Marani: “Inter stanca, con Eriksen alternative. Conte cambierà gioco?”

L’Inter abbraccia oggi Christian Eriksen, centrocampista danese che può dare nuova linfa a una squadra che nelle ultime settimane è apparsa stanca, anche se ieri ha comunque guadagnato un punto alla Juventus. Il punto di Matteo Marani per Sky Sport

CONTE COMPITO DIFFICILE – L’Inter appare stanca dopo il pareggio di ieri contro il Cagliari: «Io credo che sia molto difficile il compito di Antonio Conte e resto su quanto detto a inizio stagione, che per vincere lo scudetto l’Inter deve fare qualcosa di straordinario. Quella di Eriksen è una grande notizia, arriva uno dei migliori centrocampisti europei e l’Inter ha bisogno di gol e freschezza. La squadra mi sembra stanca e prevedibile in mezzo al campo, Sensi non è al top, Barella ha avuto un infortunio e sta recuperando, Borja Valero non è Brozovic. Sta accumulando stanchezza e penso che serva qualche alternativa. Ho visto la partita di Young e penso che serva tempo per entrare in un sistema di gioco. L’Inter è stanca, tre volte si è fatta rimontare, i minuti ’70 dell’Inter stanno diventando un calvario di una squadra che quando stava bene rimontava o andava a vincere nei minuti finali. Da quando è uscita dalla Champions sta denunciando tutti i limiti che prima sapeva nascondere».

CAMBIO GIOCO? – Marani dubita che Conte cambierà modulo per poter inserire meglio Eriksen: «Credo che Conte non cambierà il sistema di gioco, sono troppi anni che lo attua e faccio fatica a vedere un cambiamento. Se permane questo gioco Eriksen farà la mezz’ala, come regista avanzato o a volte come trequartista è una cosa a cui non si può rinunciare. Mi piacerebbe vederlo con un 3-4-1-2 che potrebbe essere un cambio di gioco per dare discontinuità di cui avrebbe bisogno, ma secondo me l’Inter continuerà col 3-5-2».