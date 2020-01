Eriksen-Inter, la giornata prosegue: conclusa la prima fase

Eriksen è un nuovo giocatore dell’Inter, in giornata salvo imprevisti arriverà l’annuncio ufficiale. Il danese è atterrato a Linate poco meno di tre ore fa (vedi articolo) e ora sta svolgendo le visite mediche: ecco gli aggiornamenti dall’inviato di Inter-News.it.

ERIKSEN DAY – È il grande giorno di Christian Eriksen. Arrivato da Londra alle ore 10 di stamattina, il nuovo acquisto dell’Inter si è poi recato all’Humanitas di Rozzano per svolgere le visite mediche. Come riporta l’inviato di Inter-News.it a seguito del danese queste si sono concluse da poco, ma ora ci sarà la seconda parte. È l’idoneità sportiva, che verrà fatta fra poco al CONI a Milano. Successivamente il giocatore potrà andare in sede e firmare il suo nuovo contratto con i nerazzurri, completando così un trasferimento capolavoro. Da capire se Eriksen potrà già debuttare mercoledì in Coppa Italia contro la Fiorentina, o se il suo debutto sarà rinviato a domenica prossima in casa dell’Udinese.