Politano-Napoli. Le cifre definitive e i tempi della firma

Matteo Politano sarà a breve un giocatore del Napoli. L’attaccante sta svolgendo le visite mediche e in giornata firmerà il contratto con i partenopei

I TEMPI – In giornata l’Inter saluterà Matteo Politano che diventerà un giocatore del Napoli. Il punto di Fabrizio Romano per Sky Sport: «Giornata di visite per Politano. Il Napoli durante la scorsa settimana si è inserito con forza e ha chiuso con l’Inter per un prestito oneroso da 2,5 milioni con obbligo di riscatto a 19 milioni più bonus per 23 milioni complessivi. Politano ha detto di sì al Napoli nonostante il corteggiamento della Roma e in giornata firmerà il contratto».