VIDEO – Dybala, agenda fitta di impegni a giugno: tempo extra per l’Inter

Dybala aspetta l’Inter ma anche l’Inter deve aspettare Dybala. I tempi tecnici per conoscere il futuro dell’attaccante argentino, ormai ex Juventus, si allungano. E può essere un bene. Di seguito il video dell’intervento del collega Manuele Baiocchini dagli studi di Sky Sport

TEMPI LUNGHI – A quanto pare non sarà giugno il mese-verità per Paulo Dybala, che aspetta l’Inter ma non ha fretta di firmare. L’attaccante argentino avrà un mese piuttosto impegnativo. E ciò permetterà alla società nerazzurra di schiarirsi le idee, ma con la consapevolezza che altri club potrebbero convincerlo a firmare a parametro zero. Alla fine si farà… ma solo a inizio luglio?

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).