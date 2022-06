Biraghi: «Conte fondamentale per me. Ho raggiunto un obiettivo»

Cristiano Biraghi è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio, dove tra i temi trattati ha anche ricordato la stagione del suo ritorno all’Inter e il rapporto con Antonio Conte.

OBIETTIVO RAGGIUNTO – Queste le parole di Cristiano Biraghi sulla sua esperienza in nerazzurro: «Quando è arrivato Conte all’Inter, è cambiato tutto. Tornare in nerazzurro è sempre stato il mio obiettivo. Sarò sempre contento di essere tornato, raggiungendo traguardi importanti. Personalmente, incontrare Conte è stato fondamentale per la mia carriera».

Fonte: Cronachedispogliatoio.it