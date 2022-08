VIDEO – Condò sui sorteggi: «Inter la più sfortunata!». Costacurta: «Anche il Milan»

Paolo Condò commenta i gironi delle italiane dopo il sorteggio di Champions League. Ovviamente non può essere positivo il giudizio sul complicatissimo Gruppo C dell’Inter (vedi video). Dello stesso avviso Alessandro Costacurta che, però, non è soddisfatto nemmeno del girone del Milan. Di seguito l’intervento di Condò e Costacurta dagli studi di Sky Sport

