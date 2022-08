FOTO – Esposito festeggia per la Conference League: «Notte magica!»

L’Anderlecht è una delle squadre che parteciperanno alla prossima UEFA Conference League, dopo la vittoria ai rigori sugli Young Boys. Nella giornata di oggi Sebastiano Esposito – in prestito dall’Inter – ha ricordato le emozioni di ieri sera.

NOTTE MAGICA – Sebastiano Esposito è ancora gasato dopo la vittoria di ieri sera dell’Anderlecht sugli Young Boys, nella quale è anche andato a segno nella lotteria dei calci di rigore. “Notte magica!” le parole dell’attaccante in prestito dall’Inter al club belga, come mostra la sua foto su Instagram.

Il club dovrà ora affrontare West Ham, Steaua Bucarest e Silkeborg. Un’ottima occasione di mettersi in mostra anche in Europa per il giovane attaccante nerazzurro.