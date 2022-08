Biasin: «Lazio-Inter sarà una partita combattuta! Ho una sensazione»

Lazio-Inter è uno degli scontri diretti più attesi della terza giornata di Serie A, in programma stasera all’Olimpico alle ore 20.45 (QUI le ultime). Biasin ha una sensazione in vista del confronto tra biancocelesti e nerazzurri. Di seguito le sue parole al canale Twitch di calciomercato.it

SENSAZIONI – Lazio-Inter è sempre una partita complicata da pronosticare ma secondo Fabrizio Biasin potrebbe regalare molti gol: «Parliamo di una partita quasi sempre ostica per l’Inter, perché negli ultimi 3 o 4 anni ha fatto sempre fatica all’Olimpico contro la Lazio. So che stasera sarà una partita combattuta, a sensazione immagino tanti gol. È vero che l’Inter secondo me non è la strafavorita ma rientra nelle cinque squadre che possono ambire alla vittoria finale. Nella mia personalissima griglia ho messo al primo posto il Milan».