VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Verona-Inter 1-2 (14/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo l’1-2 in casa del Verona del 23 dicembre 2020.

NEL SEGNO DELLA VITTORIA – L’Inter conclude il 2020 allo stesso modo in cui aveva iniziato, ossia con una vittoria in trasferta. Il 6 gennaio fu un 1-3 in casa del Napoli, il 23 dicembre basta una rete in meno (1-2) per battere il Verona in casa. Succede tutto in avvio di ripresa, dopo un primo tempo finito 0-0 nonostante l’Inter schieri addirittura un tridente, con Ivan Perisic e Lautaro Martinez alle spalle di Romelu Lukaku. Al 52′ Achraf Hakimi piazza un cross dalla destra, che proprio il 10 argentino gira in rete al volo, di destro. Il Verona, fino a quel momento quasi impalpabile, trova un moto d’orgoglio e pareggia al 63′. Ivan Ilic sfrutta una respinta goffa di Samir Handanovic e, trovandosi il pallone sui piedi a due passi dalla linea, fa 1-1 senza troppa fatica. In quel gol è coinvolto anche Milan Skriniar, che però non può fare nulla per evitare la rete. Lo slovacco si rifà tuttavia al 69′, segnando di testa l’1-2 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Di seguito il video con la sintesi di Verona-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.