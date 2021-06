Caputo: «Lukaku in momento top. Ha carisma impressionante, fortissimo»

Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, ha parlato anche del centravanti dell’Inter, Romelu Lukaku, in vista di Belgio-Portogallo.

CRISTIANO RONALDO – Queste le parole in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24” da parte di Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, su Cristiano Ronaldo, della Juventus, e Romelu Lukaku, dell’Inter, in vista di Belgio-Portogallo, ottavo di finale di Euro 2020. Su CR7. «Sicuramente sarà una grandissima sfida quella tra Ronaldo e Lukaku. Ronaldo continua a stupirci perché quest’anno agli Europei è già a quota 5 gol, quindi è un giocatore che bisogna solo fargli i complimenti perché non si discute».

LUKAKU – Caputo sull’attaccante nerazzurro. «Lukaku è un grandissimo attaccante, a me fa impazzire anche lui perché penso che sia in un momento top della sua carriera tra Inter e Nazionale e si vede perché ormai ha una serenità, un equilibrio. Trascina la squadra in tutto e per tutto, quindi mi piace perché ha questo carisma impressionante, un attaccante fortissimo».

Fonte: Sky Sport 24