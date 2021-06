VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Cagliari-Inter 1-3 (11/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo il 3-1 in casa del Cagliari del 13 dicembre 2020.

RIMONTA – Tra Sassuolo e Bologna l’Inter sembra ritrovare le sue certezze, ma il primo tempo in casa del Cagliari rischia anche di minarle nuovamente. Nei primi quarantacinque minuti in Sardegna, le principali occasioni capitano ai nerazzurri, con Alessio Cragno in giornata di grazia. Ma al 45′ il risultato dice 1-0, grazie all’unico tiro in porta dei padroni di casa. Al 42′ Riccardo Sottil entra in area da sinistra e batte Samir Handanovic da posizione defilata, sfruttando il solito immobilismo del portiere nerazzurro. Nella ripresa l’Inter è chiamata a una reazione, che arriva al 77′. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Nicolò Barella batte al volo dal limite, firmando il pareggio. Sette minuti dopo, ancora su calcio d’angolo, arriva il gol di Danilo D’Ambrosio che pochi secondi dopo il suo ingresso in campo completa la rimonta spingendo in rete da due passi un cross da destra. Infine, in pieno recupero, Romelu Lukaku ripropone la fuga vista un anno prima contro lo Slavia Praga, e segna a porta vuota dopo aver seminato in contropiede tutti gli avversari, Cragno compreso che era salito su un angolo. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.