VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Sassuolo-Inter 0-3 (9/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo lo 0-3 in casa del Sassuolo del 28 novembre 2020.

RINASCITA – Sassuolo-Inter è la partita che svolta la stagione nerazzurra, a detta in primis dei giocatori. Quella gara del 28 novembre arrivava dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Real Madrid, che porta i nerazzurri con un piede e mezzo fuori dalla Champions League. Dopo due mesi più altalenanti del previsto, quindi, Antonio Conte decide di tornare al passato, e rispolvera il suo amato 3-5-2, abbassando il baricentro. L’Inter passa già in vantaggio dopo quattro minuti, con un bel piazzato di Alexis Sanchez che mette a sedere un avversario. E al 14′ il risultato grida già 0-2, grazie alla deviazione di Vlad Chiriches su un tiro di Arturo Vidal. Quando scocca l’ora di gioco, nella ripresa, arriva anche il terzo gol, che chiude tutti i conti. Matteo Darmian scende sulla destra e mette in mezzo, dove Roberto Gagliardini stoppa e ribatte al volo in rete, per lo 0-3 finale. Di seguito il video con la sintesi di Sassuolo-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.