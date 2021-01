VIDEO – Gol più bello dell’Inter a dicembre 2020: ecco i risultati!

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

I lettori di Inter-News.it hanno votato il sondaggio per eleggere il gol più del mese di dicembre 2020. Ecco i risultati.

THE WINNER IS – Il sondaggio per eleggere il gol più bello dell’Inter a dicembre 2020 è stato in bilico fino alla fine. Per lunghi tratti al primo posto guidava Lautaro Martinez, autore del penultimo gol del mese (e del 2020 nerazzurro). Ma alla fine l’ha spuntata Nicolò Barella. La sua splendida volée contro il Cagliari è il gol più bello del mese, secondo i lettori di Inter-News.it. Il numero 23 vince il sondaggio con il 40% dei voti. Rivediamo il suo gol nel video nell’account YouTube della Serie A:

RISULTATI – La girata di Lautaro Martinez contro il Verona, invece, si ferma al secondo posto, con ben il 35% dei voti a favori. Fanalini di coda sono invece la splendida discesa di Achraf Hakimi contro il Bologna (il secondo gol della sua doppietta) e la rete di Romelu Lukaku (del momentaneo 1-2) contro il Borussia Monchengladbach. I due guadagnano rispettivamente il 15% e il 10% deelle preferenze dei lettori.