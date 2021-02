VIDEO – Cagliari-Atalanta 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

CAGLIARI, ITALY – FEBRUARY 14: Luis Muriel of Atalanta celebrates his goal 0-1 during the Serie A match between Cagliari Calcio and Atalanta BC at Sardegna Arena on February 14, 2021 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Cagliari-Atalanta, match della ventiduesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Sardegna Arena.



ANCORA ALLA FINE – Cagliari-Atalanta 0-1 nella ventiduesima giornata di Serie A. Come contro il Sassuolo il Cagliari prende gol allo scadere e prosegue il suo periodo terribile. Anche sfortunati i sardi, che in avvio su corner di Razvan Marin battuto in porta trovano la deviazione di Berat Djimsiti sul palo. Su Joao Pedro, nella ripresa, fa invece un grande intervento Bosko Sutalo per evitare l’1-0. Marco Sportiello, schierato a sorpresa per Pierluigi Gollini in porta, salva su Nahitan Nandez che si era ben liberato sulla destra. Nel finale l’Atalanta aumenta i ritmi ed è quanto basta per vincerla. Diego Godin mura un tiro a botta sicura di Robin Gosens, mentre Duvan Zapata prende la traversa di testa. E al 90′ il subentrato Luis Fernando Muriel, ancora una volta, segna un gol incredibile dopo aver scherzato in dribbling Gabriele Zappa e Sebastian Walukiewicz prima di far partire un tiro potentissimo. Sull’ultimo pallone rigore per fallo di Daniele Rugani su Marten de Roon, ma il VAR fa cambiare idea all’arbitro Marco Piccinini: è il primo ad aver calciato il piede del secondo. E i bergamaschi restano in scia alla zona Champions League. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.