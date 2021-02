Lukaku continua a preferire i gol alle parole, anche dopo Inter-Lazio

Romelu Lukaku decide Inter-Lazio con una doppietta, che lo porta a 16 gol in questo campionato. E a fine partita esulta senza tanti giri di parole.

TRECENTO – Romelu Lukaku mette a spegnere le critiche degli ultimi tempi. Si diceva che non fosse più lucido, e che continuasse la sua allergia a incidere sui big match. E infatti è proprio lui a decidere Inter-Lazio con una doppietta, e firmando l’assist per il 3-1 di Lautaro Martinez. Due gol che portano il numero 9 nerazzurro al traguardo dei 300 gol in carriera. E che momentaneamente lo proiettano come capocannoniere della Serie A: 16 gol come Cristiano Ronaldo. Ciononostante, a fine partita preferisce omaggiare la squadra, invece dei traguardi personali.