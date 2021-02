Skriniar guida la carica dopo Inter-Lazio: «Continuiamo a lottare!»

Skriniar – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Milan Skriniar mantiene grande lucidità al termine di Inter-Lazio, e guida la carica nerazzurra dopo la vittoria.

CONDOTTIERO – Milan Skriniar continua a usare i fatti, per dimostrare, anziché le parole. In Inter-Lazio sforna un’altra prestazione ai limiti della perfezione. E a fine partita guida la carica nerazzurra, dopo il primo posto in classifica: “Continuiamo a lottare! ⚫️🔵 @inter #team”.