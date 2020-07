VIDEO – Brescia-Roma 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Brescia-Roma, match della trentaduesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-3. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Mario Rigamonti.



IL GRANDE RITORNO – Brescia-Roma 0-3 nella trentaduesima giornata di Serie A. Alla Roma basta un tempo per avere la meglio del Brescia, ormai condannato alla retrocessione. All’intervallo si va sullo 0-0, con un’occasione sprecata dai padroni di casa in avvio. Tempo tre minuti della ripresa e, su angolo dalla destra, la difesa lombarda va in tilt da sola e un sinistro di Federico Fazio trova impreparato Federico Andrenacci, schierato all’ultimo per un problema del titolare Jesse Joronen, che non trattiene il pallone e lo riprende quando ormai è del tutto dentro. Al 62′ lancio di Carles Pérez, buco di Andrea Papetti e Nikola Kalinic deve solo controllare e depositare il pallone in rete. Paulo Fonseca manda in campo Nicolò Zaniolo, tornato sei giorni fa dopo sei mesi di infortunio, e il classe ’99 riprende confidenza col gol: al 74′ lancio di Diego Perotti, sinistro potente e parata approssimativa di Andrenacci che favorisce il tris. Nel finale Antonio Mirante è bravissimo a tenere la porta inviolata su tiro ravvicinato di Ernesto Torregrossa. Di seguito il video con la sintesi di Brescia-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.