VIDEO – Juventus-Atalanta 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Atalanta, match della trentaduesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



IL RIGORE IN SOCCORSO – Juventus-Atalanta 2-2 nella trentaduesima giornata di Serie A. La Juventus guadagna un altro punto sulla Lazio e ha il campionato in mano. Il pari contro l’Atalanta sa tanto di sconfitta per gli ospiti, puniti da due tocchi di mano in area. Primi minuti di marca bianconera, poi i bergamaschi prendono rapidamente possesso del campo. Passano al quarto d’ora, quando su palla persa a centrocampo da Paulo Dybala gli ospiti recuperano, Alejandro Gomez e Duvan Zapata scambiano alla perfezione e il Papu serve il colombiano, che in area sposta di fisico un avversario e col destro sblocca il risultato. Primo tempo egregio della squadra di Gian Piero Gasperini, che lascia le briciole ai padroni di casa. La Juventus che riesce dall’intervallo è però diversa, più decisa. Ottiene subito un rigore, con cross dalla sinistra che Marten de Roon respinge col braccio appena dentro l’area: Cristiano Ronaldo calcia potente, 1-1 al 55’. L’Atalanta però ha i cambi per rimettersi in corsa: uno è Ruslan Malinovskyi, che col sinistro sfiora il palo. Dalla parte opposta grande aggancio di Cristiano Ronaldo e conclusione di controbalzo che Pierluigi Gollini salva con un prodigio. All’81’ Atalanta di nuovo avanti: Luis Fernando Muriel serve l’altro subentrato Malinovskyi che con un destro potentissimo fa secco Wojciech Szczesny. La Juventus deve però ringraziare i tocchi di mano: ne fa un altro Muriel, su pallone innocuo di Gonzalo Higuain, ed è di nuovo rigore. Cristiano Ronaldo trasforma anche questo, salvando i suoi al 90’. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.