ESCLUSIVA – Agoumé, intesa per il rinnovo! L’Inter valuta lui e Gravillon

Condividi questo articolo

Agoumé, arrivato all’Inter la scorsa estate dal Sochaux, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione presto rinnoverà il suo contratto. Come lui, al termine di questa stagione anche Gravillon sarà valutato da Conte in vista del prossimo anno. Ecco la situazione.



FIDUCIA INTER – Lucien Agoumé, acquistato dall’Inter la scorsa estate dal Sochaux per quasi sette milioni, è stato tra i giocatori della Primavera più utilizzati da Antonio Conte in questa stagione. Come lui Sebastiano Esposito, a sua volta vicino al rinnovo e quasi mai aggregato alla formazione di Armando Madonna. Francese pure Andrew Gravillon, anche lui giovane promessa e di proprietà dell’Inter. È in prestito all’Ascoli, in Serie B, e proseguirà la sua esperienza in maglia nerazzurra. Per Agoumé, secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, è addirittura pronto un prolungamento del contratto almeno per un altro anno – quindi fino al 2024 – con adeguamento dell’ingaggio. La società crede molto in lui e nelle sue potenzialità, già intraviste nel corso di questa stagione. Gravillon, giovane difensore centrale forte fisicamente, dopo essersi messo in mostra in Serie B già ai tempi del Pescara nella stagione 2018-2019, quest’anno con la maglia dell’Ascoli ha riconfermato il suo alto rendimento (ventisei presenze in Serie B). Entrambi i calciatori, assistiti dall’agente Crescenzo Cecere, al termine della stagione saranno valutati in prima persona da Antonio Conte. Sarà lui a decidere se tenere Agoumé e Gravillon all’Inter, oppure mandarli in prestito.

La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è consentita solo previa citazione della fonte (Inter-News.it) e inserendo il link al contenuto originale.